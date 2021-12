Für die Grundschule und den Hort in Bellheim sollen gemäß Gemeinderatsbeschluss 20 Luftreinigungsgeräte angeschafft werden. Kostenpunkt: etwa 70.000 Euro brutto. Das sorgte im Rat schon mal für Heiterkeit.

Ursprünglich war geplant, nur für 16 Räume der Grundschule Luftreiniger zu kaufen, für etwa 70.000 Euro. Nach kurzer Debatte beschloss der Rat, den Hort hinzuzunehmen und stimmte bei zwei Enthaltungen dem Beschlussvorschlag des Beigeordneten Rüdiger John (ÖDP) einhellig zu, nun 20 Geräte für 70.000 Euro zu kaufen. Gerhard Schlindwein (CDU) brachte launig seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die gut gemeinte Absicht des Beigeordneten sich bewahrheiten möge, fürs gleiche Geld mehr Geräte anzuschaffen. Was für Gelächter in der Festhalle sorgte. David Emling (SPD) bezeichnete die geplante Anschaffung als eine Investition in die Zukunft, zumal „Corona so schnell nicht vorbei sein wird“.