Ein am östlichen Ortsrand von Ottersheim im Gebiet „Am Knittelsheimer Weg“ ansässiges Unternehmen benötigt eine größere Fläche, um den Betrieb weiterhin wirtschaftlich führen zu können. Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Verbandsgemeinderat Bellheim hervor. Dieser hat laut Bürgermeister Gerald Job (FWG) nun den Flächennutzungsplan geändert und erweitert, um dies zu ermöglichen. Es geht um eine östlich an das Betriebsgelände angrenzende maximal 0,9 Hektar große Fläche. Diese will das Unternehmen zur Lagerung von Baustoffen und Baumaschinen nutzen.