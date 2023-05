Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kreisverwaltung bietet die Rücknahme und Ausgabe von ausgeliehenen Schulbüchern in diesem Jahr nur noch an vier zentralen Orten im Kreis an. Tanja Hammer aus Leimersheim findet das nicht richtig. Der Kreis kündigt für das nächste Schuljahr jedoch sogar noch weitreichendere Veränderungen an.

Die neuen Regeln wurden den Eltern in einem Elternbrief mitgeteilt. Denn bisher fand das alles an den jeweiligen Schulen der Kinder statt. Für die Rückgabe wurde nun ein fester Termin