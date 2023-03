Es ist schon eine Weile her, dass der Verbandsgemeinderat beschlossen hat, einen Alarm- und Einsatzplan Stromausfall zu erstellen. Bürgermeister Gerald Job (FWG) machte in der jüngsten Sitzung in Knittelsheim anhand des weitreichenden Stomausfalls in Ludwigshafen am zweiten März-Wochenende deutlich, wie aktuell und wichtig das Thema ist. Nun liegt das Ergebnis vor: Demnach sollen fürs Rathaus und Feuerwehrgerätehaus in Bellheim sowie fürs Feuerwehrgerätehaus in Ottersheim stationäre, dieselbetriebene 40-Kilovolt-Aggregate gekauft werden, um im Bedarfsfall die Stromversorgung aufrecht erhalten zu können. Hinzu kämen sechs mobile, auf Anhänger gestellte 24-Kilovolt-Geräte, die in den übrigen Orten der Verbandsgemeinde bei Feuerwehrgerätehäusern und Hallen stationiert werden sollen. Katastrophenschutz-Fachmann Heiner Butz sagte, dass die Aggregate, die binnen 30 Minuten laufen müssten, von einem Bellheimer Unternehmen befüllt werden; es gehe um 10.000 Liter.