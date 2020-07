Auf der Landesstraße 560 bei Stutensee ist es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich dabei fünf Personen leicht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die vier Fahrzeuge gegen 17.15 Uhr hintereinander in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle „Schloss Stutensee“ musste der vorausfahrende Mercedes aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Das ihm nachfolgende Wohnmobil sowie ein dahinter fahrender Lkw bremsten daraufhin ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der dem Lkw folgende Fahrer eines VW fuhr auf den bereits stehenden Lkw auf, schob diesen auf das Wohnmobil, das wiederum auf den Mercedes gedrückt wurde. Dabei erlitten der 46-jährige Unfallverursacher und sein 48-jähriger Beifahrer, der 55-jährige Lkw-Fahrer sowie ein 13 und ein 50 Jahre alter Insasse des Wohnmobils leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis kurz vor 20 Uhr, erst dann konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.