Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt fünf Autos. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus in der Straße An Fronte Karl geparkt, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.