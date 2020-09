Zu einem Wasserrohrbruch größeren Ausmaßes kam es im September 1978 bei der Verlegung eines Erdkabels in der Berliner Straße in Germersheim. Wie berichtet wird, riss damals das Hauptrohr auf einer Länge von fünf Metern auf, so dass eine mehrere Meter hohe Fontäne aus dem Boden schoss und die Fahrbahndecke wegbrach.