Bislang unbekannte Täter öffneten am Wochenende ein Garagentor in der Straße „An Fronte Karl“. Aus dem Inneren des Garagenkomplexes, der aus insgesamt fünf Garagen besteht, entwendeten sie mehrere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.