In diesem Jahr sind fünf Bauernmärkte im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen angekündigt. Bei den Märkten präsentieren 40 bis 50 Erzeuger aus der Pfalz, aus Lothringen und aus dem Nordelsass ihre umweltschonend produzierten Waren. Die Biosphären-Bauernmärkte finden vorbehaltlich der pandemieabhängigen Möglichkeiten und Vorgaben statt am 15. Mai in Neustadt an der Weinstraße, am 12. Juni in Eisenberg, am 10. Juli in Rumbach, am 25. September in Grünstadt und am 23. Oktober in Maikammer. Ziel der deutsch-französischen Biosphären-Bauernmärkte ist es, die Landwirtschaft in der Region zu stärken und bei Einheimischen und Gästen für den Kauf von regional und umweltschonend erzeugten Produkten zu werben. Denn so können die Verbraucher direkt dazu beitragen, dass die Kulturlandschaft des Biosphärenreservats erhalten bleibt und keine langen Transportwege entstehen. Weitere Infos: www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte.