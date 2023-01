Kompletter Wechsel an der Führungsspitze des Seniorenheims der Braun’schen Stiftung. Sowohl Heimleitung als auch Geschäftsführung wurden zum Jahresbeginn neu besetzt.

Sabrina Braun (Jahrgang 1984) ist seit 1. Januar neue Einrichtungsleiterin im Seniorenheim der Braun’schen Stiftung in Rülzheim. Sie löst damit Hans-Peter Schultz ab, der nach 28 Jahren in den Vorruhestand verabschiedet wurde. Zuvor war er von 1994 bis 2009 Pflegedienstleiter und danach Heimleiter.

Braun wohnt in Hördt. Nach einem Praktikum im Braun’schen Stift 2002/2003 hat sie ihre Leidenschaft für den Pflegeberuf entdeckt. Direkt nach ihrem Praktikum im April 2003 mit der Ausbildung zur Altenpflegerin im Rülzheimer Heim und bei „MaxQ“ in Karlsruhe hatte sie Außeneinsätze in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik (HNO) und in der Chirurgie in der Asklepios-Klinik Kandel, der Geriatrie des Bethesda in Landau sowie in der ambulanten Versorgung in der Sozialstation Rülzheim. Von April 2006 bis März 2010 war sie als Altenpflegerin im Braun’schen Stift. Währenddessen absolvierte sie am „MaxQ“ Karlsruhe eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, die sie im April 2010 abschloss. Von April 2010 bis Oktober 2011 war sie kommissarische Pflegedienstleiterin im Stift und dort seit Oktober 2011 Qualitätsbeauftragte und stellvertretende Pflegedienstleiterin. Währenddessen absolvierte sie eine Weiterbildung zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ludwigshafen, die sie im Februar 2021 abschloss.

„Eigengewächs“ auf Chefinnensessel

Schultz erlebte und begleitete federführend den Wandel des Hauses nebst Umbauten, Abrissen und Neubauten, Modernisierungen und Personalwechseln zum heutigen modernen Senioren-, Wohn- und Pflegeheim. Ihm folgt mit Sabrina Braun ein „Eigengewächs“ der Braun“schen Stiftung nach. Der Stiftungsratsvorsitzende, Ortsbürgermeister Reiner Hör, und sein Stellvertreter, Bürgermeister Matthias Schardt, bezeichneten Schulz als „Glücksfall für die Braun“sche Stiftung. Er habe viel Herzblut „für unsere Einrichtung“ eingebracht. Mit Hans-Peter Schulz verabschiede die Stiftung „ein Urgestein des Hauses, der große Fußstapfen hinterlassen hat“. Seiner Nachfolgerin Sabrina Braun wünschten beide „viel Glück und Erfolg bei der neuen Aufgabe.“

Auch bei der Geschäftsführung gab es einen Wechsel. Wolfgang Kuhn, der nach seinem altersbedingten Ausscheiden bei der VR Bank Südpfalz diesen Posten seit 1. Oktober 2016 innehatte, ging zum Jahresende endgültig in den Ruhestand. Neuer Geschäftsführer ist Walter Hoffmann (Kuhardt), der vorher bei der Sparkasse Südpfalz beschäftigt war.