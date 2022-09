Am Samstag, 1. Oktober, findet von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Zentralkläranlage der Verbandsgemeinde ein „Tag des Wassers“ statt. Er gehört zu der Veranstaltungsreihe anlässlich des 50. Geburtstags der Verbandsgemeinde. Es werden Führungen von den Mitarbeitenden auf dem Gelände angeboten. Der Leiter der Zentralkläranlage, Dirk Kröger, beantwortet außerdem Fragen zu den geplanten Projekten, die rund um das Thema Abwasser in der Anlage mittel- bis langfristig umgesetzt werden sollen. Dazu gehören das Erstellen und Umsetzen einer Potenzialanalyse zur Erreichung der Klimaschutzziele mit Energieeinsparung. Geplant ist unter anderem das Reduzieren der Klärschlammmenge durch Solartrocknung, so dass geringere Entsorgungskosten entstehen und die CO 2 -Bilanz verbessert wird. Und es soll mehr eigener Strom durch Photovoltaikanlagen auf dem Gebäudedach und durch ein Solarfaltdach über dem Belebungsbecken produziert werden. Mit einem Info-Stand vertreten ist weiterhin der Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe, die 12. Klasse der IGS Rheinzabern bietet Kaffee und Kuchen an.