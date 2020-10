Der jüdische Friedhof Lustadt in der Gemarkung Oberlustadt ist ein geschütztes Kulturdenkmal. Engagierte Bürger aus Lustadt haben den über 200 Jahre alten Friedhof in den vergangenen Monaten in vielen Arbeitsstunden in einen angemessenen Zustand versetzt.

Der Friedhof ist nicht nur ein Ort des Todes und der Trauer, sondern vielmehr ein Ort des Weitergebens von Geschichte über Menschen, die einmal in Lustadt und den Nachbarorten gelebt haben. In einer von dem Gedenkstättenbeauftragten, Eberhard Dittus geleiteten Führung wird ein Stück dieser Geschichte, lebendig.

Interessierte sind zu dieser Führung am Sonntag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr eingeladen. Die geltenden Corona-Regeln müssen eingehalten werden. Die männlichen Teilnehmer der Führung werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen, da es gemäß der jüdischen Tradition nur gestattet ist, den Friedhof mit einer Mütze, Kappe oder einer Kippa zu betreten.