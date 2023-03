Weil ein Mann in den frühen Morgenstunden des Samstags am Steuer seines Wagens saß und dabei der Motor lief, ärgerten sich Anwohner und verständigten die Polizei. Die Polizisten kontrollierten das besagte Auto im Bereich der August-Keiler-Straße. Da der 59-jährige Fahrzeuglenker aus Rheinzabern das Auto kurz zuvor gefahren hatte, wurde er auf den Genuss von Alkohol überprüft. Die Atemluft ergab eine Alkoholkonzentration von zirka 0,7 Promille. Der 59-Jährige muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.