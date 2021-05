Eine „Hiobsbotschaft“ überbrachte Förster Florian Korff den Lingenfeldern in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats. „Ich hätte nicht gedacht, dass man die Auswirkungen so rasch im Wald sieht“, berichtete er von überall absterbenden Bäumen. Eine Baumart ist besonders betroffen.

Der Klimawandel mit stetig steigenden Temperaturen und weiter fallendem Grundwasserspiegel sorgt laut Korff für eine umfassende Veränderung in der Waldlandschaft. Die Böden seien inzwischen teilweise sandig wie in der Sahara, so der Förster. Die Tendenz lasse nichts Gutes erwarten. In Lingenfeld lag der Holzeinschlag 2019 über dem achtfachen des Üblichen, erfolgte jedoch ausschließlich bei Schadholz. Als Folge des Überangebots ist der Holzabsatz eingebrochen, weil der Markt für Industrieholz gesättigt ist und Bedarf nur noch für Brennholz besteht. „Niemand will mehr Nadelholz haben“, sagte Korff in Bezug auf Kiefern. Sie seien von den Schäden – obwohl diese auf alle Baumarten verteilt seien – besonders betroffen. Die Entwicklung habe auch Auswirkungen auf den Haushaltsplan und mache eine Prognose extrem schwierig.

Kostendeckend lässt sich der Wald nicht mehr bewirtschaften. Noch 2019 wurde aus dem Holzverkauf ein Überschuss von mehr als 81.000 Euro erzielt, der Gewinn insgesamt lag knapp über 40.000 Euro. Für 2021 kalkuliert Korff nach Abzug des Aufwandes lediglich mit Einnahmen von 5700 Euro. Das Defizit wird auf 35.500 Euro taxiert.

Wegen der extremen Wetterverhältnisse und des Wassermangels funktioniert auch die Aufforstung nicht wie gewünscht. In den vergangenen drei Jahren mussten auf den aufgeforsteten Flächen Ausfälle von 80 Prozent hingenommen werden. „Die Aufforstung macht nur Sinn, wenn zuvor ein Bewässerungssystem etabliert wird“, sagte Korff. Wie dies aussehen soll, ist noch offen. „Das Problem besteht nicht nur im Forst, sondern auch in der Landwirtschaft“, sieht Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) eine Interessenkollision.