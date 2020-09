Wegen Baumfällarbeiten müssen Verkehrsteilnehmer und Waldbesucher in den nächsten Wochen mit Behinderungen auf öffentlichen Straßen im Bienwald rechnen. Das teilt das Forstamt mit. Eine der wichtigsten Aufgaben der Förster sei, entlang von Wegen, Wohngebieten und Bahnlinien Gefahren, die von abgestorbenen und kranken Bäumen ausgehen, gering zu halten. Gerade Baumkronen von Kiefern und Buchen würden sehr schnell morsch und dadurch gefährlich. Aufgrund der sehr hohen Anzahl trockenheitsgeschädigter Bäume sei der Aufwand für diese Sicherungsarbeiten in diesem Jahr viel größer als in den Jahren zuvor. Das Forstamt rechnet mit Arbeitseinsätzen bis Ende Dezember. Eine mobile Ampelanlage wird den Verkehr an den entsprechenden Stellen steuern. Bei Wind empfiehlt das Forstamt, einen Waldbesuch aufgrund der hohen Gefahr grundsätzlich zu vermeiden.