„Wir sind als Verein das Bonbon der Kindergartenarbeit“, sagte Pfarrer Andreas Pfautsch, wiedergewählter Vorsitzender des Fördervereins der Kindergärten der Protestantischen Kirchengemeinde bei der Jahreshauptversammlung.

Entstanden ist der Verein im Jahr 2005, als der Diakonieverein die Trägerschaft der Oberlin-Kita an die Kirchengemeinde übergeben hat. Zuvor war der Verein 75 Jahre lang der Trägerverein des Oberlin-Kindergartens. Mit der Neugründung der Scheppler-Kita und der Fusion der Kirchengemeinden in diesem Jahr unterstützt der Förderverein nun alle drei protestantischen Kitas sowie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Protestantischen Kirchengemeinde.

Der derzeit 116 Mitglieder starke Verein hat sich auch ein neues Logo gegeben. Der Fisch steht für den Oberlin-Kindergarten mit der Nähe zum Altrhein und als altes Symbol der Christen. Louise Scheppler hat mit den Kindern früh viel gestrickt, was neben der religiösen Bildung zu ihrem pädagogischen Grundsatzprogramm gehörte. Deshalb gehört das (gelbe) Wollknäuel ins Logo. Der in diesem Jahr dazu gekommene Friedenskindergarten hat schon immer die Friedenstaube in seinem Logo gehabt, die das neue Logo komplettiert unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark.“

Ziele

Zielsetzungen zur Unterstützung der Kitas sind Bereitstellung finanzieller Mittel, Organisation von Festen, Ausflügen und Begegnungen, Vermittlung von christlichen Werten, Förderung und Erklärung unserer Kultur sowie regionaler Inhalte, Bildungsveranstaltungen und Integrationsangebote und Förderung der Zusammenarbeit von Kindergarten, Eltern und Kirchengemeinde.

Besonders geehrt wurde Inge Sauer für ihr über 25-jähriges ehrenamtliches Engagement als Rechnerin für den vorherigen Diakonie- und jetzigen Förderverein der Kitas. Sie wird dem Verein als Rechnungsprüferin weiter zur Verfügung stehen. Bisher unterstützten Susanne Reichert und Sandra Werling viele Jahre in dieser Funktion die Vorstandsarbeit. Sie stellten jetzt ihr Amt zur Verfügung.

Neuwahlen

Vorsitzender: Pfarrer Andreas Pfautsch, Stellvertreterin: Carmen Landes, Rechnerin: Karina Wolfart, Schriftführerin; Kerstin Franz, Beisitzer: Kathrin Lehnert, Christoph Schubert, Laura Dauenhauer, Rechnungsprüferinnen: Tanja Gerwinat und Inge Sauer.