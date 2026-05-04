Bernd Greiner ist für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des „Fördervereins für Kirchenmusik in der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen, Bellheim“ gewählt worden. Das hat der Verein mitgeteilt. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Sigrid Schwab. Seit der Gründung des Vereins vor zwei Jahren konnten einige Beschaffungen vorgenommen worden. Der Kinderchor, der ebenfalls unterstützt werde, sei inzwischen auf insgesamt 24 Kinder angewachsen, heißt es in der Mitteilung. Zweck des Vereins, so Greiner bei der Mitgliederversammlung, sei unter anderem die finanzielle und ideelle Förderung und Unterstützung der geistlichen Chor- und Instrumentalmusik, insbesondere der Kirchenchöre, des Kinderchors und der Gottesdienstband.

Der Vorstand

Vorsitzender: Bernd Greiner; Stellvertretende Vorsitzende: Sigrid Schwab; Schriftführerin: Christin Glöckner; Kassenwart: Adrian Siegler; Referent für Öffentlichkeitsarbeit: Tobias Baumgärtner; Leitender Pfarrer: Thomas Buchert; Beisitzer: Edeltraud Weisenburger und Alfred Gadinger; Kassenprüfer: Stefan Becker und Wolfgang Kaiser.