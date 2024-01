Kritisieren und fordern alleine reicht nicht, um Wähler zu überzeugen.

Die CDU-Abgeordneten Gebhart und Brandl machen ihre Oppositionsarbeit: Kritisieren und fordern. Die Bundesregierung hat kein Geld mehr, um jeden E-Lkw mit rund 160.000 Euro zu bezuschussen? Das ist schlecht für die Region, in der viel am Lkw-Werk hängt. Da haben die Abgeordneten recht. Aber an dieser Stelle würden wir uns über einen Hinweis freuen: Wo möchten die CDU-Abgeordneten das Geld hernehmen? Welche Alternative bieten sie an? Erst dann wird die Kritik für den Wähler wirklich relevant.