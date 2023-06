Die Gemeinde soll Fördermittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm für Klimaschutzmaßnahmen beantragen und dafür mit Vertretern der Fachabteilungen und den Fraktionen eine Vorschlagsliste erarbeiten. Dies sieht ein SPD-Antrag vor, den im Gemeinderat zwar alle Fraktionen befürworteten, der aber nicht in der Form weiterverfolgt werden kann.

Die Landesregierung hat im vergangenen Jahr eine kommunale Klimaoffensive gestartet, mit der 250 Millionen Euro für Investitionen in konkrete Maßnahmen für Klimaschutz und Klimawandelanpassung zur Verfügung gestellt werden. Der Verbandsgemeinderat hatte im März beschlossen, dem Klimapakt beizutreten. Für die Ortsgemeinde stehe ein Förderprogramm von etwa 280.000 Euro zur Verfügung, so die SPD in ihrem Antrag. Aus einer Maßnahmenliste könne jede Kommune die Projekte auswählen, die für den Ort sinnvoll und umsetzbar erscheinen. Förderfähig sind unter anderem Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen, in Schulen und Kindergärten und in eine klimafreundliche Mobilität. Aber auch Maßnahmen zur Klimawandelanpassung wie Entsiegelungen und Begrünungsmaßnahmen an kommunalem Eigentum ohne wirtschaftliche Nutzung sowie Beschattung und Begrünung in Schulen und Kitas. „Somit wäre beispielsweise eine Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände der ehemaligen Straußenfarm denkbar oder die energetische Sanierung bestehender gemeindeeigener Gebäude, schlägt die SPD vor. Die von ihr geforderte Arbeitsgruppe soll ihre Vorschläge bis spätestens Ende des Jahres erarbeiten und dann den Rat über ihre Ergebnisse informieren. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel stehen bereits ab Juli 2023 zur Verfügung. Die Maßnahmen müssen bis 31. Juli 2026 umgesetzt und nachgewiesen werden.

Der Antrag kann aber nicht so, wie es sich die SPD vorstellt, weiterverfolgt werden, weil es dafür nur dann Fördermittel gibt, wenn die Maßnahmen bereits im aktuellen Gemeindehaushalt eingestellt sind. Dies ist aber nicht der Fall. Die Fraktionen waren sich einig, dass ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Verwaltung und aller im Rat vertretenen Fraktionen, konkrete Maßnahmen ausarbeiten und vorschlagen soll. Dies auch schon deshalb, um Fristen zu wahren, „damit man an die zur Verfügung stehenden Töpfe“ auch kommen kann.