Das rheinland-pfälzische Rote Kreuz bietet ab 1. August 2021 zwei Stellen im Freiwilligendienst an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in Rülzheim an. Kinder mit Sprachbeeinträchtigungen (Förderbedarf in den Bereichen Wortschatz und Sprachverständnis, Aussprache, Grammatik und Sprach- und Sprechverhalten) der Klassen 1 und 2 werden dort nach Grundschullehrplan unterrichtet und gefördert. Das Angebot richtet sich an junge Menschen ab 18 Jahren, die als Freiwillige Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen, den Bereich der Ganztagsschule umfassend kennen lernen und erste Erfahrungen in dem pädagogischen Berufsfeld Förderschule sammeln möchten. Bewerben geht ganz einfach online auf www.fwd-rlp.de. Nähere Informationen zum konkreten Einsatzbereich bei Kerstin Geiser unter Telefon 07272 6413 oder E-Mail kerstin.geiser@sfs-ruelzheim.de.