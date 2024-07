Die Lokale Aktionsgruppe „Leader Vom Rhein zum Wein“, die das Gebiet der Verbandsgemeinden Bellheim, Edenkoben, Lingenfeld, Maikammer, Rülzheim und der Stadt Germersheim abdeckt, startet den 3. Projektaufruf in der aktuellen Leader-Förderperiode. Interessierte öffentliche, private wie auch gemeinnützige Antragsteller haben bis zum 27. September Zeit, ihre Ideen bei der Leader-Geschäftsstelle in Germersheim einzureichen.

Insgesamt stehen 380.000 Euro zur Verfügung für die Bezuschussung innovativer Projekte in der Region „Vom Rhein zum Wein“. Die Auswahl von förderwürdigen Vorhaben wird vom Entscheidungsgremium im Anschluss an den Aufruf in einer Vergabesitzung am 28. Oktober vorgenommen. Entscheidend für die Auswahl ist die Qualität der geplanten Maßnahmen.

Vordrucke für den Projektsteckbrief sowie die Bewertungs- und Auswahlkriterien der LAG Vom Rhein zum Wein gibt es im Netz .

Adresse zum Erhalt und zur Einreichung der Projektsteckbriefe: Lokale Aktionsgruppe (LAG) LEADER Vom Rhein zum Wein, Geschäftsstelle: Stadtverwaltung Germersheim, Paradeplatz 10, Germersheim.

Projektträgern wird empfohlen, vor Ausfüllen und Einreichen ihres Projektsteckbriefs mit folgendem Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen und Beratung einzuholen: Leader Regionalmanagement, Martin Tielmann, Kobra Beratungszentrum, Am Gutleuthaus 19, Landau, Tel. 06341 995230; Mobil 0151 15587915, E-Mail martin.tielmann@kobra-online.info. Letzter Stichtag für die Einreichung der Leader-Projektsteckbriefe ist Freitag, 27. September, 12 Uhr.