Der Sommer beginnt und die Stadt Kandel begrüßt ihn mit Musik. Das „Fest der Musik“ lockt die Besucher, wie schon vergangenes Jahr in die Innenstadt. Am Mittwoch, 21. Juni, verwandelt sich die Stadt zu einer großen Bühne.

Musiker und Musikerinnen können sich bis 1. Mai bei der Stadt für die Teilnahme bewerben. „Bis jetzt sind schon 22 Musikauftritte gemeldet“, berichtet die Citymanagerin Jennifer Tschirner. Bei der Hälfte handele es sich um Teilnehmer des vergangenen Jahres, damals waren es insgesamt 27. Somit ist in diesem Jahr sowohl mit mehr Akteuren als auch mit mehr Besuchern zu rechnen. „Von eigenen Liedern, über Irish Folk, Prog-Rock der 70er aus Italien und Großbritannien, ukrainischer Volksmusik oder gängigen Liedern. Es wird ein musikalisches Fest“, schwärmt Tschirner.

Inspiriert von der französischen Erfindung „Fête de la musique“, die immer am kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni ausgerichtet wird, feiern inzwischen viele Städte in der Südpfalz das Fest. So zum Beispiel Kandel und Landau. Auch Germersheim versuchte dieses Jahr ein „Fest der Musik“ zu veranstalten, doch die Vorbereitungen scheiterten, wie auch schon die Jahre zuvor, laut Stadt an der Anzahl der Helfer. Die Stadt bedauerte dies und rief zu Beginn des Monats interessierte Musiker dazu auf, sich Kandel und Landau zuzuwenden. Doch wieso schaffen es, Kandel und Landau ein solches Fest auf die Beine zu stellen, und Germersheim nicht? Für den Ablauf sorgt in Kandel Citymanagerin Jennifer Tschirner. Sie übernimmt die Organisation allein, während sich das Germersheimer Organisationsteam auf freiwillige Helfer verlässt.

„Grundsätzlich muss jemand die Fête von vorne bis hinten in die Hand nehmen“, sagt Jennifer Tschirner. „Es gab auf die französische Woche 2022 viel Zuspruch, was mich motivierte weiterzumachen“. Die Stadt Landau ist schon zum zehnten Mal Veranstaltungsort, hier ist die Organisation ein Selbstläufer. Vielleicht wird dies auch in Kandel irgendwann der Fall sein. Bis dahin wird viel organisiert und getüftelt, auch ein Flyer mit dem Programm für den 21. Juni wird es geben. „Ich empfehle bei heißen Temperaturen eine Kopfbedeckung und für einen längeren Aufenthalt einen Klappstuhl mitzubringen“, sagt die Organisatorin.

Kontakt

Der Eintritt ist frei und die Musiker treten honorarfrei auf. Alle musikalischen Acts werden in einem Flyer vorab bekannt gegeben. Anmeldeschluss bei Citymanagerin Jennifer Tschirner ist der 1. Mai 2023. Das Formular finden sich unter https://www.kandel.de/sv_kandel/Presse/Fete/Anmeldeformular.pdf.