Wegen Hochwasser haben die Rheinfähren zwischen Seltz und Rastatt/Plittersdorf sowie Drusenheim und Rheinmünster/Greffern den Betrieb eingestellt. Die Umleitungen erfolgen in Deutschland über die L78B, L78A, L77 in Frankreich über die RD28, RD468 und RD87 beziehungsweise über die L100, in Frankreich über die RD426 (Kraftwerk Gerstheim) und RD20.