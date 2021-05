Mit Verspätung kamen am Donnerstagmorgen viele Autofahrer an ihre Arbeitsstelle, weil in den frühen Morgenstunden ein Tanklastzug von der B9 abkam und umkippte. Aus Sicherheitsgründen waren Fahrspuren gesperrt, denn es bestand Explosionsgefahr.

Auf der alten B9, der L 539, die durch Germersheim führt, reihen sich am Donnerstagmorgen Auto an Auto und Lastwagen an Lastwagen. Der Berufsverkehr hat eingesetzt und die B9 ist zwischen den Abfahrten Germersheim Mitte und Germersheim Süd (Südpfalzkaserne) in beide Richtungen gesperrt. Geduld ist gefragt.

Es ist 1.26 Uhr in der Nacht und ein Tanklastzug ist auf dem Weg in Richtung Wörth. Das Thermometer zeigt minus 13 Grad. Die Polizei sagt, dass der Fahrer mit normaler Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist. Sichergestellt wurde der digitalen Fahrtenschreiber und die Reifenspuren fotografiert und ausgemessen. Letztere befinden sich auf der Straße und im Grünstreifen. Denn der Sattelzug kam plötzlich von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kippte die Böschung hinunter, wo er, beladen mit rund 35.000 Liter Diesel und Benzin, auf die Seite kippte. Der Fahrer blieb unverletzt, verständigte die Polizei und seine Firma.

Havariekommissar organisiert Bergung

„Die schickte einen Havariekommissar“, sagt Andreas Magin, der Wehrleiter der Germersheimer Feuerwehr. „Der kam kurz nach uns an.“ Die Organisation der Bergung werde von diesem übernommen. Die Feuerwehren aus Wörth, Kandel, Rülzheim und Germersheim, die mit rund 70 Männern und Frauen im Einsatz waren, mussten davor Sorge tragen, dass kein Kraftstoff ins Erdreich gelangte oder es zu einer Explosion kam. „Der gesamte Gefahrstoffzug des Landkreises ist vor Ort“, sagt der stellvertretende Wehrleiter Till Mattes.

Gefährliche Dämpfe werden weggeblasen

Die Feuerwehrfahrzeuge aus dem Kreis stehen hintereinander auf dem Seitenstreifen der B9, vereinzelt blinkt noch ein Blaulicht. Die Wehrmänner und -frauen stehen in Gruppen zusammen und genießen inzwischen die Sonnenstrahlen. Dennoch ist es mit minus sechs Grad immer noch knackig kalt. Große Ventilatoren blasen Luft in Richtung des gekippten Tankfahrzeugs, falls Benzin oder Diesel austritt, dass deren Dämpfe weg von der Straße aufs Feld ziehen. „Inzwischen wurden rund 11.000 Liter abgepumpt“, sagt Mattes. Mehr gehe nicht, dazu muss der Sattelzug erst wieder auf den Rädern stehen.

Publikum auf Brücke und Truppenübungsplatz

Zwei Kranwagen und zwei Seilwindlaster erreichen die Unfallstelle sowie ein Fahrzeug mit Gegengewichten. Denn der Sattelzug wiegt immer noch weit über 20 Tonnen. Die Arbeiter der Bergungsfirma machen sich sofort ans Werk, bringen ihre Fahrzeuge in Position und beginnen Teile und Räder abzuschrauben, um Ketten und Stahlseile befestigen zu können. „Erst wenn der Tankzug wieder aufrecht steht, kann weiterer Treibstoff abgepumpt werden“, erklärt Mattes. Danach werde das Fahrzeug auf die Straße gezogen. Schaulustige finden sich ein, machen von den Brücken über die B9 Fotos der Unfallstelle oder bleiben beim Spaziergang mit ihrem Hund auf dem benachbarten Truppenübungsplatz stehen.

Nachdem der Tankzug aufgerichtet und abgeschleppt worden war, wurde gegen 14.15 Uhr zuerst die Fahrbahn in Richtung Speyer wieder freigegeben. Die Straße in Fahrtrichtung Süden folgte um 15 Uhr. Die Gesamtschadenssumme steht noch nicht fest, dürfte laut Polizei aber im sechsstelligen Bereich liegen.

Fünf weitere Winter-Unfälle

Von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Germersheim aufgrund des Wintereinbruchs fünf weitere Verkehrsunfälle mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 20.000 Euro. Auf der B272 wurde dabei eine Autofahrerin leicht verletzt.