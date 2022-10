Explosionsgeräusche und Rauchentwicklung im Bellheimer Wald meldete der Pilot eines Sportflugzeugs der Flugsicherung am Montagabend. Die Rettungsleitstelle informierte gegen 17.20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bellheim, die wiederum unterstützt wurde von den Drohneneinheiten der Rülzheimer Wehr und des DLRG Wörth. Die Ottersheimer Feuerwehr blieb in Bereitschaft. Zusammen mit der Polizei machten sich die Helfer auf die Suche – aus der Luft und am Boden. Gefunden wurde letztlich nichts und die Einheiten rückten unverrichteter Dinge wieder ab. Die Polizei ging der Meldung aber dennoch nach und so ermittelten die Beamten, dass der Rauch und die Explosionsgeräusche auf eine Übung der Bundeswehr der Südpfalzkaserne zurückzuführen waren.