Weil ein 44 Jahre alter Mann am vergangenen Freitagvormittag exhibitionistische Handlungen an sich vornahm, wurde er vorläufig festgenommen. Das teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich an einem Spielplatz des Blankenlocher Nibelungenrings. Der Mann hatte sich dort in entsprechender und eindeutiger Manier gegen 10.25 Uhr gegenüber Frauen gezeigt. Er nahm vor deren Augen sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Frauen reagierten schnell und verständigten umgehend die Polizei. Laut Mitteilung bekamen die Kinder, die ebenfalls auf dem Spielplatz unterwegs waren, nichts von dem Geschehen mit. Die hinzugerufenen Beamten trafen den Exhibitionisten an und nahmen ihn vorläufig fest. Er ist wohl psychisch beeinträchtigt. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe geführt.