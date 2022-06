Ein mutmaßlicher Exhibitionist hat am Montagmorgen in der Rastatter Straße in Karlsruhe eine junge Frau belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 9 Uhr zu Fuß beim Tennisclub Rüppurr unterwegs. Nachdem ihr ein Mann folgte, zückte die 18-Jährige ein Handy, worauf der Unbekannte in einem Gebüsch verschwand. Kurz darauf tauchte er mit heruntergelassener Hose erneut auf und zeigte der jungen Frau sein Glied. Die Frau floh und erstattete Anzeige. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kurze graue Haare, 3-Tage-Bart. Er trug eine kurze schwarze Jogginghose und ein dunkelblaues Oberteil. Hinweise bitte an 0721 6665555.