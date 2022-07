Ein bislang unbekannter Mann rannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.45 Uhr an seinem Geschlechtsteil manipulierend plötzlich vor zwei jungen Frauen, 22 und 27 Jahre, aus einer Hofeinfahrt in der Bismarckstraße. Die Frauen waren kurz abgelenkt und konnten deshalb nicht erkennen, wohin der Mann weiter unterwegs war. Kurz darauf rannte der Mann mindestens dreimal splitterfasernackt quer über die Bismarckstraße. Hierbei versteckte er sich offenbar mehrfach in Vorgärten und Einfahrten. Wenig später entblößte sich der wohl gleiche Mann noch vor einer 22 und 26-Jährigen, in der gleichen Straße. Anschließend meldeten weitere Passanten einen nackten beziehungsweise nur mit einem Oberteil bekleideten Fahrradfahrer eben dort. Als die Polizei eintraf, blieb der Mann allerdings verschwunden. Nach Aussagen der Zeugen und Geschädigten könnte es sich bei dem Mann um einen Flaschensammler handeln. An beiden Seiten des von ihm benutzten Fahrrades hingen große Einkaufstaschen, in denen offenbar leere Flaschen waren. Der Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte dunkelblonde, kurze Haare und eine normale Statur. Er war einmal lediglich mit einem dunklen Oberteil, einmal mit einer dunklen kurzen Sporthose bekleidet. Zeugen könne sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 melden.