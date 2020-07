Als zwei junge Frauen am Sonntag gegen 16.10 Uhr mit ihren Fahrrädern auf einem Feldweg von der Rückseite des Epplesees in Richtung Rheinstetten fuhren, begegneten Sie einem bislang unbekannten Exhibitionisten. Der Mann befand sich unbekleidet im Gebüsch und manipulierte an seinem Glied. Die jungen Frauen, im Alter von 17 und 18 Jahren, konnten den Mann erst beim unmittelbaren Vorbeifahren erkennen. Sie setzten zunächst ihre Fahrt fort, hielten dann jedoch einige Meter entfernt an, um die Polizei zu informieren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Er ergriff offenbar die Flucht in Richtung Durmersheim/Gewerbegebiet. Nach der Beschreibung der beiden Frauen ist der Mann etwa 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, mit einem dicken Bauch und dunkelblonden, kurzen Haaren, sonnengebräunt und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243 3200-0, in Verbindung zu setzen.