Am Sonntagabend entblößte sich gegen 19.20 Uhr ein bislang unbekannter Mann am Epplesee in Rheinstetten in der Nähe der dortigen Gaststätte gegenüber von zwei Mädchen, 16 und 17 Jahre alt, und manipulierte vor diesen an seinem Geschlechtsteil. Die anschließend telefonisch verständigten Polizeistreifen konnten den Mann trotz intensiver Fahndung nicht mehr feststellen. Der Mann war dunkelhäutig, zwischen 30 und 40 Jahre alt, 170-175 cm groß, hatte dunkle, sehr kurze Haare und eine normale Statur. Er war lediglich mit einer schwarzen Boxershorts bekleidet gewesen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.