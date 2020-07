Ein bislang unbekannter Mann stellte am Samstagabend in der Nähe einer Badebucht am Sulzbacher Hurstsee im Landkreis Karlsruhe sein Glied zur Schau. Das teilte die Polizei mit. Zwei Mädchen saßen gegen 18.30 Uhr am Baggersee in einer Badebucht. Der Mann sei zu ihnen gekommen und habe vor ihren Augen an seinem Geschlecht manipuliert. Die beiden unfreiwilligen Zuschauerinnen forderten ihn mehrmals zum Gehen auf. Das tat der Mann auch. Doch nur kurze Zeit später sei er zurückgekehrt und habe seine Handlungen fortgesetzt. Erst nachdem die Mädchen laut ankündigten, die Polizei zu verständigen und um Hilfe riefen, habe sich der Mann entfernt. Wer Hinweise auf den Exhibitionisten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon: 0721/6665555 in Verbindung zu setzen.