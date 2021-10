Die Polizei sucht nach einem jüngeren Mann, der am Sonntag gegen 8.20 Uhr an der Straße „Alter Burgweg“, auf Höhe des Sportplatzes gegenüber einer 26-jährigen Frau exhibitionistische Handlungen vornahm. Die Geschädigte war vom unteren Schlossgarten kommend entlang der Werner-von-Siemens-Straße mit zwei Hunden unterwegs und wurde dort vom Fahrer eines dunklen BMW überholt. Beim Sportplatz bog der Fahrer rechts in Richtung Forst ab und blieb nach etwa 100 Metern stehen. Als die Hundeführerin dort vorbeikam, hörte sie im Gebüsch den unbekannten Mann, der bei teils heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Die junge Frau entfernte sich, während der Sittenstrolch kurz darauf in Gegenrichtung wegfuhr. Der Mann ist geschätzte 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt und trägt kurzes, glattes Haar blonder oder brauner Farbe. Er trug dunkle Joggingbekleidung mit einer leuchtend blauen Joggingjacke und war mit einem dunklen BMW der Dreier- oder Fünferreihe unterwegs, das Kennzeichen beginnend mit KA - DI und vier Ziffern. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, zu melden.