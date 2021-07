In schamverletzender Weise hat sich am frühen Mittwochmorgen ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 71-Jährigen im Bereich der Karlsruher Oststadt verhalten. Nach eigenen Angaben stieg die Geschädigte kurz nach 2 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Tullastraße aus, lief zur Haltestelle Hirtenweg und im Anschluss an die Haltestelle Gottesauer Platz. Dabei wurde sie von einem bislang unbekannte Mann mit seinem Fahrrad verfolgt. An der Haltestelle Gottesauer Platz zog er seine Jogginghose bis zu den Knien herunter und fing an, mit seiner Hand an seinem erigierten Glied zu onanieren. Die 71-Jährige stieg daraufhin in eine Straßenbahn ein und brachte den Vorfall beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zur Anzeige. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Mann bislang jede Spur. Die Rentnerin beschrieb den Mann als zirka 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, südländisch, gepflegtes Erscheinungsbild, blonde Haare, drei Tage Bart, bekleidet mit einer schwarzen gestrickten Mütze, schwarzen Bomberjacke mit Pelz, grauer Jogginghose und weißen Turnschuhen. Weiterhin führte er ein schwarzes E-Bike mit sich. Eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.