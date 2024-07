Die Post und die Politik prägen das Leben des ehemaligen Landtagsabgeordneten.

Das, was er früher gern als sein Hobby angegeben hat, macht der ehemalige Landtagsabgeordnete Manfred Kramer, der einst der Landesregierung von Ministerpräsident Bernhard Vogel angehörte, schon länger nicht mehr: Wahlkampf. Das überlässt der CDU-Mann, der am Samstag, 6. Juli, seinen 85. Geburtstag feiert, Jüngeren.

Einige hat der Bellheimer in seiner aktiven Zeit, als er sich auch auf Orts-, Verbandsgemeinde- und Kreisebene engagierte, gefördert und so politische Karrieren angeschoben: die von Thomas Gebhart etwa, der einst als Kramers Nachfolger erst in den Landtag und kurz darauf in den Bundestag einzog. Damit machte er wiederum den Weg für Martin Brandl frei, den Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion und designierten Landrat im Kreis Germersheim. Dem, den Brandl nun ablösen wird, Fritz Brechtel, hat Kramer einst nach der Kommunalwahl 1999 mit einem bemerkenswerten Einsatz in der konstituierenden Kreistagssitzung dazu verholfen, dass er in einer rot-gelb-grünen Koalition unter Landrat Gottfried Nisslmüller (SPD) dritter Beigeordneter mit dem Geschäftsbereich Jugend und Senioren wurde – ein Sprungbrett. Nach der nächsten Wahl wurde Brechtel Landrat. Insofern urteilt Kramer im Hinblick auf Brechtels Nachfolger, dass es bei der Wahl „gut gelaufen“ ist.

So sei er nach wie vor am politischen Geschehen interessiert, und er freue sich, wenn sein Rat hin und wieder noch gefragt ist. Aus gesundheitlichen Gründen musste Kramer, der vor seinen 22 Jahren in der Politik 28 Jahre bei der Post arbeitete, seine Freizeitaktivitäten etwas einschränken. Der verheiratete Vater von zwei Kindern und Opa von drei Enkeln, von denen zwei schon erwachsen sind, geht gerne im Wald spazieren, in den Garten, um etwas zu arbeiten oder sich zu erholen, und auf den Spielplatz, um mit dem Enkel zu spielen.