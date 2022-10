Heinz-Wolfgang Spranger, der heute, Montag, seinen 70. Geburtstag feiert, war bisher am längsten Kommandeur in der Südpfalz-Kaserne, die damals noch Sponeck-Kaserne hieß: Von Mai 1997 bis Januar 2001 war er hier.

Ihm ist es mehr oder weniger zu verdanken, dass es die Kaserne noch gibt. Denn ihm ist es gelungen, die Grundlagenausbildung, mit der Luftwaffensoldaten auf den Auslandseinsatz vorbereitet werden, nach Germersheim zu holen. Andernfalls wäre sie sehr wahrscheinlich einer der zahlreichen Strukturreformen bei der Bundeswehr zum Opfer gefallen. Heute wird Oberstleutnant a. D. Heinz-Wolfgang Spranger 70 Jahre alt. Als scheidender Kommandeur erlebte er noch, wie die ersten Soldatinnen, anfangs noch als „Soldaten weiblich“ bezeichnet, in „die Sponeck“ einrückten, nachdem sie nun in Kampfverbänden ihren Dienst verrichten durften.

Während seiner Militärdienstzeit setzte er sich immer wieder für das Soldatenhilfswerk ein. Für dieses aber auch für andere Hilfsorganisationen sammelte er bei vielen Veranstaltungen, auch in Germersheim, rund 89.000 Euro, damit unter anderem in Not geratene Kameraden unterstützt werden können.

In seinem Heimatort im baden-württembergischen Ballrechten-Dottingen ist der CDU-Mann und Vater zweier erwachsener Kinder seit vielen Jahre kommunalpolitisch engagiert, unter anderem im Gemeinderat, zeitweise war er auch stellvertretender Bürgermeister. In seinem Heimatort engagiert er sich auch in einer wohltätigen Bürgerstiftung. Aktuell sammelt er Geld für eine in Not geratene Familie aus dem Ort.

Nach Germersheim kommt Spranger immer mal wieder, um Veranstaltungen der Bundeswehr aber auch Freunde in der Südpfalz zu besuchen.