Mehmet Ali Sen sieht manches kritisch, was sich in und an der umstrittenen Schwegenheimer Eventhalle abspielt, wünscht sich aber auch Respekt.

Herr Sen, die meisten Hochzeiten, die in Ihrer Halle gefeiert werden, sind von Paaren mit Wurzeln in der Türkei oder anderswo im orientalischen Raum. Was ist der Unterschied zu einer Feier von deutschen Paaren ohne Migrationshintergrund?

