Am Dienstag wird zur Entschärfung einer Flakgranate der westliche Teil der Hauptstraße von Bellheim von 12 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Um die Notfallversorgung zu erhalten und die Einschränkungen für den Verkehr zu minimieren, wird der Westteil der in Bau befindlichen Ortsumgehung Bellheim zwischen dem Kreisverkehrsplatz westlich von Bellheim (L 509) und dem Kreisverkehrsplatz südlich von Bellheim (L 540) in dieser Zeit für den Verkehr kurzzeitig freigegeben. Die endgültige Fertigstellung dieses westlichen Abschnittes der Ortsumgehung Bellheim ist noch im kommenden Monat vorgesehen.

Die Flakgranate, die zu der Evakuierungsaktion in Bellheim führt, wurde schon am vergangenen Sonntag gefunden. Das teilte die Mutter der Kinder mit, die zusammen mit ihrem Vater die Granate als „rostigen Gegenstand“ aus dem Spiegelbach gefischt hatten. „Mein Mann und meine Kinder wussten nicht, was sie da ’rausgeholt haben, hätten wir es gewusst, hätten wir es liegen lassen und die Polizei informiert,“ schreibt die Mutter, die anonym bleiben möchte. Die Informationen zum Granatenfund kamen von Ordnungsamt, Bürgermeister und Polizei. Dass die Granate bereits am vergangenen Sonntag und nicht erst am Donnerstag gefunden wurde, ging aus diesen Informationen nicht hervor.