Im Kreisverband Germersheim der Europa-Union stagnieren schon seit geraumer Zeit die Aktivitäten. Deshaln hat der Landesverband in Absprache mit den Kreisvorständen Südpfalz und Germersheim und im Einvernehmen mit dem bisherigen Kreisvorsitzenden Germersheim, dem ehemaligen Landrat Fritz Brechtel, den Weg für eine Fusion beider Verbände geebnet. Diese wurde nach ausführlicher Beratung dann in der Landesvorstandssitzung einstimmig beschlossen.

Jetzt lädt der Kreisverband Südpfalz zu einer ersten gemeinsamen Versammlung der bisherigen beiden Kreisverbände ein. Im Kreisverband Südpfalz sind schon etliche Jahre die früheren Kreisverbände Landau und Südliche Weinstraße zusammengeschlossen. Zu dieser ersten gemeinsamen Versammlung lädt der langjährige Vorsitzende des Kreisverbandes Südpfalz, Jörg Saalbach, am Dienstag, 21. April um 19 Uhr in die Stadthalle Kandel (Kultursaal) ein. Der Landesvorsitzende Norbert Herhammer hat seine Teilnahme zugesagt. Der Bürgermeister von Scheibenhardt, Thomas Ehl, wird einen Vortrag über „Grenz-Erfahrungen – Zusammenarbeit und Leben an der Grenze“ halten. Zudem stehen neben den Berichten des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer auch die Neuwahlen des gesamten Vorstandes auf der Tagesordnung.