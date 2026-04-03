Am Europa-Gymnasium Wörth können Schüler ab der neunten Klasse Spanisch belegen und darin Abitur machen. Das Angebot ist in der Region einzigartig.

Wer sich in der neunten Klasse für Spanisch entscheidet, hat drei zusätzliche Stunden Nachmittagsunterricht pro Woche. „Unsere Schülerinnen und Schüler wählen Spanisch sehr bewusst“, sagt Lehrerin Nadine Lebrecht. Auch ihre Kollegin Eva Glaser berichtet, dass die Entscheidung selten zufällig falle.

Für Nelly Görrißen (18) aus Kandel war die Wahl dennoch selbstverständlich. Durch ihre Familie kam sie früh mit der spanischen Sprache in Berührung. „Das hat mein Interesse geweckt“, sagt sie. Andere reizt vor allem der Blick in die Welt: Julian Klimesch (18) aus Jockgrim belegt außer Spanisch auch Englisch im Leistungskurs. Nach dem Abitur möchte er reisen und sieht in Spanisch einen Vorteil für die Zukunft, denn Spanisch wird von mehr als 400 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen und ist in mehr als 20 Ländern Amtssprache. Nach Englisch wird Spanisch weltweit am häufigsten als Fremdsprache gelernt.

Echte Gemeinschaft entwickelt

Etwas, das allen Wörther Spanisch-Schülern gemein ist, ist ein generelles Interesse an Sprachen. Über die Jahre hat sich aus dieser Gemeinsamkeit eine Gemeinschaft entwickelt. Seit einer ersten Spanisch-AG im Schuljahr 2007/08 entstand Schritt für Schritt ein durchgehendes Angebot bis in die Oberstufe, erklärt Lehrerin Daniela Becker, die die AG mit 60 Schülern ins Leben rief.

Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es das Fach ab der neunten Klasse als dritte Fremdsprache. Der Alltagsgebrauch wird geübt und kulturelle Themen werden vermittelt; es wird auch mal spanisch gekocht. Seit 2014/15 läuft je ein Grund- und Leistungskurs, in dem etwa spanische Regionen, Geschichte und aktuelle Themen wie Jugendarbeitslosigkeit und häusliche Gewalt in Spanien behandelt werden.

Sprache im Alltag anwenden

Dass die Sprache dort mehr ist als Grammatik und Vokabeln zeigt sich im Alltag. Filmnachmittage, Kochprojekte und Salsa-Workshops bringen die südländische Kultur in die Schule. Auch Studienfahrten gehören dazu, zum Beispiel an die Costa Brava und nach Andalusien. Ein Höhepunkt ist der einwöchige Sprachaufenthalt in Valencia in der elften Klasse. Dort leben die Jugendlichen in Gastfamilien und wenden ihre Kenntnisse im Alltag an.

Für Johannes Gehrlein (18) aus Rheinzabern liegt darin der Reiz: „Ich möchte Länder bereisen und mich fließend verständigen können“, sagt er. Auch im Unterricht öffnet die Sprache neue Perspektiven. Besonders in Erinnerung geblieben ist Luca Margiotta (17) aus Maxau der Lernstoff über Kolumbien. Seine Mitschüler nicken zustimmend.

Schüler nehmen an Bundeswettbewerb teil

Dass Spanisch prägen kann, zeigt auch Sebastian Lüdtke. Er legte sein Abitur am Europa-Gymnasium ab und unterrichtet heute an seiner ehemaligen Schule. „Wir waren eine gute Gemeinschaft“, berichtet er. Diese Erfahrung habe ihn mit dazu bewogen, Spanisch zu studieren, obwohl das Lehramtsfach nur an wenigen Universitäten in Rheinland-Pfalz angeboten werde.

Die vergleichsweise kleine Fachschaft am Europa-Gymnasium engagiert sich in der Lehrerausbildung: Referendare werden nach Wörth geschickt, um dort praktische Erfahrungen zu sammeln. Der Einsatz zahlt sich aus. Schüler nehmen regelmäßig am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil. Ein Team der zehnten Klasse wurde zuletzt mit einem Landespreis ausgezeichnet, der von der Stiftung Bildung und Begabung verliehen wird.