Zum ersten Mal hat der Kreisverband Südpfalz der Europa-Union nach der Fusion mit Germersheim getagt. Eine besondere Versammlung, sagte Vorsitzender Jörg Saalbach.

Die Stadthalle in Kandel bezeichnete Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU) in seinem Grußwort als eine gute Wahl des Versammlungsortes. „ Europa beginnt nicht in Straßburg oder Brüssel“, meinte er, „sondern auch in Kandel vor Ort.“ Er zeigte dazu verschiedene Beispiele von grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf, wie die über 65 Jahre währende Partnerschaft mit Reichshoffen im Elsass, die mehr als 60 Jahre anhaltende Verbindung zu Whitworth in England und den traditionellen Bienwald-Marathon. „Ich selbst bin überzeugter Europäer – allein schon durch die Herkunft meiner Vorfahren.“

Von den besten „Grenz-Erfahrungen, der Zusammenarbeit und dem Leben an der Grenze“ berichtete der Ortsbürgermeister von Scheibenhardt, Thomas Ehl (CDU). „Wir haben mit der Grenze gelebt. Auch der Zoll hat uns daran nicht gehindert“, erzählt er vom Schmuggelgeschäft aus früheren Zeiten. „Jetzt besteht seit der Grenzöffnung 1992/93 mit einem gemeinsamen gefeierten Fest eine gute Gemeinschaft.“ Das mit den französischen Nachbarn aus Scheibenhard gemeinsam organisierte Brückenfest werde schon zum 28. Mal gefeiert, ebenso wie inzwischen der Neujahresempfang.

Es gebe ein gemeinsames Telefonbuch von beiden Seiten und der Bäcker sei in beiden Orten aktiv. Die Medien würden sehr häufig über die beiden Grenzgemeinden berichten. Allerdings werde das Sprachproblem schwieriger. „Wir haben dazu in der Kita eine französische Kraft beschäftigt, die versucht, mit den Kindern in der französischen Sprache umzugehen.“

Stärkster Kreisverband im Land

Jörg Saalbach erwähnte in seinem Bericht, dass der Kreisverband Südpfalz mit aktuell 128 Mitgliedern – ohne die Germersheimer – der stärkste im Landesverband ist. Aus dem aufgelösten Kreisverband Germersheim kommen noch etwa 20 verbliebene Mitglieder dazu. Er berichtete von den zahlreichen Veranstaltungen des Kreisverbandes Südpfalz mit vielen Themen, den mehrtägigen Jahresfahrten ins europäische Ausland sowie von Tagesfahrten und von der Kooperation mit mehreren Schulen. Ein besonderes Festprogramm ist am Samstag, 9. Mai, 18 Uhr, in Landau zu „75 Jahre Europa-Union in Landau“ im Haus am Westbahnhof vorgesehen.

„Europa ist unter Druck geraten“

Vor den Neuwahlen des Vorstandes wurden dessen drei langjährige Mitglieder Dieter Wulfrath, Nikolas Palmarini und Rudi Job verabschiedet sowie des verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden Rolf Kilian gedacht. Zum Wahlleiter wurde der anwesende Landesvorsitzende Norbert Herhammer gewählt. Dieser war auch erstmals in den Landtag gewählt worden. „Die Parlamentariervereinigung der Europa-Union soll die größte Fraktion im Landtag werden“, meinte er. „Europa ist unter Druck geraten. Wir müssen daraus die Lehren ziehen. Die bisher notwendige Einstimmigkeit in der EU bei bestimmten Fragen muss abgeschafft werden.“

Der Vorstand

Vorsitzender: Jörg Saalbach; Stellvertreter: Klaus Eishold, Reiner Schmalenbach und Dirk Wippert; Schatzmeister: Christel Gaschler; Beisitzer: Sinan Beygo, Ursula Burgard, Tina Erzberger-Ries, Michael Dhonau, Hanna Hauck, Rolf Rieche, Barbara Schleicher-Rothmund, Günther Tielebörger; Kassenprüfer: Ruth Hänling und Werner Esser.

