Im Alter von 83 Jahren verstarb Eugen Steegmüller. Vom Vater übernahm er den elterlichen Hof und baute ihn zu einem modernen Gemüsebaubetrieb aus. Dabei leistete er Pionierarbeit: Er pflanzte zusammen mit zwei Freunden einen ganzen Acker Salat, im folgenden Jahr hatte bereits jeder der drei sein eigenes Feld. Es war der Beginn des Gemüsebaus in der Region. Rund drei Jahrzehnte lang war Steegmüller Mitglied des Gemeinderates und auch Stellvertreter des Bürgermeisters. Ebenso engagierte er sich bei der Feuerwehr und war einige Zeit deren Kommandant. Der begabte Musiker spielte Schlagzeug in der Jugendkapelle Trixi und sang im Kirchenchor St. Cäcilia, wo er für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Viele Jahre lang erfreute Steegmüller an Karfreitag die Gottesdienstbesucher mit seiner schönen Bass-Stimme in der Rolle des Jesus bei der Passion. Jetzt ist er am Karfreitag friedlich im Kreis seiner Familie eingeschlafen. Er hinterlässt Frau, zwei Söhne und vier Enkel. In besonderer Erinnerung bleibt er durch seine große Hilfsbereitschaft, die Vereinen ebenso zugute kam wie Privatpersonen.