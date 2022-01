Ein Raub der Flammen wurde ein Hähnchenwagen in der Nacht zu Sonntag in Ettlingen. Um kurz nach 3 Uhr meldete ein Notrufteilnehmer den in Flammen stehenden Hähnchenwagen auf einem großen Supermarkt-Parkplatz. Der dort feststehende Imbisswagenstand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Mit mehreren Rohren wurde das Feuer rasch bekämpft. Zur Brandursache kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Auch ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Ettlingen war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.