Die Einbahnstraßen-Regelung für die Rheindammstraße wird offenbar von einigen Anliegern nicht akzeptiert. Die Ortsdurchfahrt Eisenbahnstraße ist wegen Sanierung teilweise gesperrt, die vor dem Baustellenbeginn aus Richtung Maximiliancenter links einmündende Rheindammstraße darf in Richtung Ortsmitte nicht mehr befahren werden. Am ersten Tag der Baustelle wurden Sperrschilder laut Polizei allein zwischen 17 und 18 Uhr von 70 Fahrern ignoriert. Schon da vermutete Oliver Link, Sprecher der Polizei Wörth, „dass das alle Ortsansässige auf dem Heimweg waren“. Am Mittwoch kontrollierte die Polizei zwei Mal. Zwischen 12 und 13 Uhr sprachen die Beamten 10 Verwarnungen aus (20 Euro), zwischen 17 und 19 Uhr wurden 29 Fahrer erwischt. „Drei Viertel der Kontrollierten waren uneinsichtig und haben sehr ungehalten reagiert“, vermerkten die Beamten laut Link im Protokoll.

Vorhaltungen, die Polizei kontrolliere die letzten Tage ständig, habe das Jahr über aber keine Zeit, das morgendliche Durchfahrtsverbot für Pendler durchzusetzen, tritt Link entgegen. Einmal sei erst in der vergangenen Woche das Durchfahrtsverbot kontrolliert worden. Zum zweiten sei die letzten drei Tage die Einsatzlage schlicht so gewesen, dass die Beamten auf den neuen Brennpunkt reagieren konnten.