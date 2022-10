[aktualisiert: 11.15 Uhr] Bei dem Gefahrstoff, der am Mittwochabend in einem Chemikalien produzierenden Betrieb im Karlsruher Rheinhafen ausgetreten ist, handelte es sich nach Angaben der Feuerwehr um Essigsäurederivat. Das betroffene Gebinde sei durch einen Trupp im Chemikalienschutzanzug in einem Überfass gesichert worden, so die Einsatzkräfte. Die in der stark verrauchten Industriehalle gemessenen Schadstoffwerte lagen demnach unterhalb kritischer Grenzwerte. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr war der Feuerwehr ein Gefahrstoffaustritt und starke Rauchentwicklung innerhalb eines Gebäudes gemeldet worden. 49 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden mit der Bergung des Gefahrstoffs beschäftigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.