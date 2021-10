Mit zunehmendem Alter und bei Pflegebedürftigkeit beeinflussen körperliche Veränderungen das Ess- und Trinkverhalten. Um einem Mangel an Nährstoffen und möglichen Erkrankungen vorzubeugen, sollte der Ernährung in diesem Lebensabschnitt besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. In einem zweiteiligen, aufeinander aufbauenden Web-Seminar informiert die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale, Beratungsstützpunkt Germersheim, rund um eine ausgewogene Ernährung im hohen Alter. Das zweiteilige Web-Seminar richtet sich vor allem an Küchen-, Hauswirtschafts- und Pflegefachkräfte in Wohn-Pflege-Gemeinschaften und bei ambulanten Pflegediensten. Interessierte können sich unter www.ver-braucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden.