Die Stadt Hagenbach erhöht die Essensbeiträge in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ sowie im „Kinderland“. In beiden Einrichtungen werden künftig 3,90 Euro pro Essen fällig, wie der Stadtrat einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen hat.

Bislang mussten Eltern 2,50 Euro pro Mahlzeit bezahlen, die Getränke zum Mittagessen wurden von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. „Wir sollten das jetzt erhöhen“, sagte CDU-Sprecher Erich Winter mit Blick darauf, dass der Catering-Service in der Kita „Regenbogen“ 3,31 Euro pro Essen in Rechnung stellt. Dieser Auffassung schloss sich FDP-Sprecher Christian Völker an. Er hält den neuen Beitrag für angemessen, wenn man Kosten für Catering und Getränke sowie „einen Puffer“ als Maßstab nimmt. „So können wir den Preis jetzt wieder ein paar Jahre stabil halten“, sagte er.