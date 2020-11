Sehr viele Kinder, zu wenig Platz: Wo kann die Ortsgemeinde Lustadt ab Mai 2021 weitere Kindergartenkinder unterbringen? Mit dieser Frage beschäftigen sich in den nächsten Tagen zwei Ausschüsse – wegen der Corona-Pandemie per Videokonferenz.

Der Sozial- und Kulturausschuss berät das Thema am Dienstag, 17. November, 19.30 Uhr, der Bauausschuss am Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr. Bürger können beide Sitzungen über eine Leinwand im Sitzungssaal des Rathauses mitverfolgen.

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, sind nach aktuellem Stand alle Kita-Plätze in Lustadt ab 3. Mai belegt, und zehn angemeldete Kinder können nicht aufgenommen werden: „Somit ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit der Bedarf für eine weitere provisorische Gruppe, die in den derzeitigen Kita-Räumen nicht untergebracht werden kann.“ Die beiden Ausschüsse sollen sich nun über ein Raumkonzept Gedanken machen. „Konzepte könnten die Aufstellung von Containern oder die Nutzung vorhandener Räume außerhalb der jetzigen Kitas sein“, heißt es in der Vorlage weiter.

In Lustadt gibt es derzeit neben dem protestantischen Kindergarten Lebensbaum zwei kommunale Kitas: die Villa Lustica und die Villa Murmelstein, die 2016 wegen Erweiterungsbedarfs entstand. Dass die Kommune erneut erweitern muss, steht seit einiger Zeit fest. Wie berichtet, hatte der Ortsgemeinderat im Dezember eine Machbarkeitsstudie zum Anbau zweier Gruppen an die Villa Murmelstein beauftragt. Am 26. März wurde die Studie an die Fraktionsvorsitzenden verschickt – und bei einer Videokonferenz am 2. April besprochen. Ergebnis: Umnutzung des bestehenden Gebäudes mit Anbau. Ortsbürgermeister und Beigeordnete entschieden daraufhin, den Auftrag für die Planerleistungen europaweit ausschreiben zu lassen. Im September vergab der Rat mit jeweils zehn Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen entsprechende Aufträge für das Gebäude und die Außenanlage sowie die technische Ausrüstung.

Der Bauausschuss befasst sich am Donnerstag zusätzlich mit der Erneuerung der Briefkasten- und Klingelanlage der beiden kommunalen Kitas. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Bebauungspläne „Mittlerer Ortsbereich – Am Hofgraben“, „Turnhalle“ und „Holzlagerplätze“, Bauangelegenheiten sowie die Auftragsvergabe für ein Schadstoffgutachten zum Abriss des Gebäudes in der Oberen Hauptstraße 163.