Kostenlose Transferdienste zum Germersheimer Hafenfest und zurück boten die Mitglieder des Germersheimer Automobilclubs im ADAC mit ihren privaten Pkws im Juli 1971 an. Dieses Angebot richtete sich allerdings nur an ältere und gehbehinderte Mitbürger, denen man auf diese Weise die Teilnahme an diesem in den 60er- und 70er-Jahren beliebten Germersheimer Fest ermöglichen wollte.