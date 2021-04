Sechs Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung liegen derzeit auf den Intensivstationen im Landkreis Germersheim und werden beatmet. Die Versorgung sei also weiter gewährleistet, sagte der Geschäftsführer der Südpfalzklinken, Frank Lambert, auf Anfrage. Das gelte auch für Menschen, die zum Beispiel mit einem Herzinfarkt als Notfall eingeliefert werden.

Insgesamt werden in den beiden Asklepioskliniken gerade 18 Patienten im Zusammenhang mit einer Infektion des Coronavirus behandelt. Sechs von ihnen liegen am Standort Germersheim,es handelt sich um vier Frauen und zwei Männer. In Kandel werden 12 Covid-19-Patienten betreut, davon sind 10 Männer und zwei Frauen. Das Durchschnittsalter der Patienten liegt bei 66,8 Jahren.

Großeingriffe, bei denen mit einer intensivmedizinischer Nachbetreuung zu rechnen ist, wurden verschoben. Das sei auf Anweisung des Landes geschehen, sagte Lambert. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 kam es schon einmal zur Verschiebung von Operationen. Damals hieß es, dass beide Häuser auf insgesamt 28 Beatmungsplätze aufstocken könnten.