Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 110 neue Corona-Fälle. Ein weiterer Mensch sei an oder mit Covid-19 verstorben. Aktuell gab es am Dienstag im Kreis Germersheim 1965 bestätigte positive Fälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 212 seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 528,6 (Montag: 537,3).